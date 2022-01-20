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إيران تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتدعو مجلس الأمن إلى إرغام إسرائيل إنهاء الاحتلال

2022-01-19

نيويورك-سانا

نددت إيران بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية ووصفتها بـ “اأانشطة العداونية المزعزعة للاستقرار”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الكيان الإسرائيلي باعتداءاته المستمرة على الأراضي السورية وتهديده الصارخ باستخدام القوة ضد سائر الدول بالمنطقة يواصل أنشطته العدوانية المزعزعة للاستقرار”.

من ناحية أخرى جدد تخت روانجي دعوة بلاده مجلس الأمن الدولي لإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة الذي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين داعياً إلى ضرورة تسليم مرتكبي جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

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