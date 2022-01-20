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التربية تؤجل امتحانات المعاهد التابعة لها غداً في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة

وزارة التربية

2022-01-19

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات المعاهد التابعة لها والمقررة يوم غد الخميس في محافظات “حمص واللاذقية وطرطوس وحماة” وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التأجيل إلى يوم الأحد الـ 23 من الجاري لمحافظة اللاذقية ولمحافظتي حمص وحماة إلى يوم الاثنين الـ 24 منه وإلى موعد لاحق بالنسبة لمحافظة طرطوس.

وكانت الوزارة أجلت امتحانات المعاهد والثانويات الصناعية التقنية والمهنية المقررة يومي الأربعاء والخميس الـ 19 والـ 20 من كانون الثاني الجاري إلى يومي الأحد والاثنين الـ 23 والـ 24 منه في محافظات السويداء والقنيطرة والحسكة.

رحاب علي

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