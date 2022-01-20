ميسي خارج تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بتصفيات المونديال

بيونس ايريس-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني اليوم تشكيلة فريقه الخاصة للمباريات الدولية المقبلة.

ووفقاً لوسائل إعلام أرجنتينية فإن قائمة سكالوني شهدت استبعاد النجم ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي لا يزال يتعافى من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن بين من تضمنتهم تشكيلة منتخب الأرجنتين آنخيل دي ماريا وآنخيل كوريا وجوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كل من تشيلي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.