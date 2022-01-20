روسيا قلقة إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان السوري المحتل

نيويورك-سانا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل مؤكدة تمسكها بالسيادة السورية وأن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء:” يزداد قلقنا إزاء الخطط المعلنة مؤخرا عن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل” مشيرا إلى أن “الحديث يدور ليس فقط عن تقدم الإجراءات للموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية المعلن عنها في 2020 بل وبناء مستوطنتين جديدتين” .

وأكد بوليانسكي أن مضاعفة إسرائيل لعدد الإسرائيليين في الجولان المحتل يتناقض مع اتفاقية جنيف لعام 1949.

وجددت سورية في جلسة مجلس الأمن اليوم التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي مشددة على أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالمه أو فرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة تؤكد في قراراتها ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وكان أحدثها القرارين اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في التاسع من الشهر الجاري.