السورية للتجارة بطرطوس يستجر 70 طناً من الحمضيات

طرطوس-سانا

بلغت الكميات المستجرة من مزارعي الحمضيات اليوم في محافظة طرطوس من قبل فرع المؤسسة السورية للتجارة 70 طناً من مختلف الأصناف.

وبين مدير فرع المؤسسة بالمحافظة محمود صقر في تصريح لمراسل سانا أنه تم إرسال 11 طناً من تلك الكميات إلى فرع التعيينات العسكرية بمحافظة حمص والباقي إلى فروع المؤسسة في محافظات دمشق وحلب وحماة ودير الزور مشيراً إلى أن تأخر وصول السيارات مرتبط بمدى سلامة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأشار صقر إلى أن الكميات التي تم استجرارها من قبل تجار سوق الهال والمراكز التابعة له بالمحافظة بلغت 250 طناً.