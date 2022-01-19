الحرارة أدنى من معدلاتها وصقيع في المرتفعات الجبلية والداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية.

ويستمر الجو خلال الليل شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وجميع المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كم /سا وخاصة في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 7/ناقص2

المنطقة الجنوبية 8/ ناقص1

المرتفعات الجبلية صفر/ ناقص5

المنطقة الوسطى 6/ ناقص1

المنطقة الساحلية 10/2

المنطقة الشمالية 6/ ناقص3

منطقة الجزيرة 5/ ناقص 6

المنطقة الشرقية 7/ ناقص3

منطقة البادية 6/ ناقص 2.