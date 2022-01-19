سورية تشارك في معرض فيتور 2022 الدولي بمدريد

مدريد-سانا

تشارك سورية في المعرض الدولي للسياحة “فيتور 2022” الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد ويستمر حتى الـ 23 من كانون الثاني الجاري.

ويجمع المعرض مهنيين في قطاع السياحة من مختلف دول العالم ويركز على محاور منها الاستدامة والتكنولوجيا والتخصص في صناعة السياحة العالمية والإجراءات التي تساعد على النمو السياحي والاحتراف والعالمية.

مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أوضح في تصريح لمندوبة سانا أهمية المشاركة في معرض فيتور للترويج لعودة النشاط السياحي في سورية وإظهار تنوع المنتج السياحي فيها لافتاً إلى المشاركة المميزة للشركات السورية والاضاءة على الخدمات السياحية المقدمة.

ورأى منصور أن حضور الجناح السوري في هذا المعرض التخصصي الضخم يسهم في عودة الألق إلى السياحة السورية نظرا لعدد الدول المشاركة وتنوعها وكثافة الزوار.