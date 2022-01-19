SCS-NET
الشريط الأخباري

سورية تشارك في معرض فيتور 2022 الدولي بمدريد

2022-01-19

مدريد-سانا

تشارك سورية في المعرض الدولي للسياحة “فيتور 2022” الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد ويستمر حتى الـ 23 من كانون الثاني الجاري.

ويجمع المعرض مهنيين في قطاع السياحة من مختلف دول العالم ويركز على محاور منها الاستدامة والتكنولوجيا والتخصص في صناعة السياحة العالمية والإجراءات التي تساعد على النمو السياحي والاحتراف والعالمية.

مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أوضح في تصريح لمندوبة سانا أهمية المشاركة في معرض فيتور للترويج لعودة النشاط السياحي في سورية وإظهار تنوع المنتج السياحي فيها لافتاً إلى المشاركة المميزة للشركات السورية والاضاءة على الخدمات السياحية المقدمة.

ورأى منصور أن حضور الجناح السوري في هذا المعرض التخصصي الضخم يسهم في عودة الألق إلى السياحة السورية نظرا لعدد الدول المشاركة وتنوعها وكثافة الزوار.

 

انظر ايضاً

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved