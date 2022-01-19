384 طالباً وطالبة في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مناقشة آليات حركة الشحن البري والترانزيت بين سورية ولبنان
2022-01-19
بوتين: جهود روسيا وإيران المشتركة مكنت سورية من تجاوز التهديدات الإرهابية
2022-01-19
مادورو خلال تقليده سفير سورية وسام الاستحقاق: سأزور سورية قريباً ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
2022-01-19
مجلة أمريكية: إجراءات واشنطن القسرية تشبه (حصار العصور الوسطى)
2022-01-19
القنصل زهر الدين يزور مقر غرفة تجارة وصناعة إمارة الشارقة
2022-01-18
وفود من أمريكا اللاتينية تزور جناح سورية في إكسبو 2020 دبي
2022-01-18
جمهورية القرم الروسية تعتزم إطلاق رحلات جوية مع سورية
2022-01-18
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها وصقيع في المرتفعات الجبلية والداخلية
2022-01-19
مشفى الباسل في حمص… جراحات نوعية ومجانية قاربت الـ 4000 عملية سنوياً
2022-01-19
خروج برج توتر متوسط عن الخدمة في حمص والورشات تعمل على إصلاحه
2022-01-19
وزير الموارد المائية أمام مجلس الشعب: قريباً خدمات الدفع الإلكتروني بـ 4 محافظات
2022-01-19
مباحثات سورية جزائرية في مجلس الشعب
2022-01-19
مباحثات سورية موريتانية برلمانية
2022-01-19
صناعيو الأدوات الكهربائية يطلبون مهلة لتقديم بيانات الكلفة
2022-01-19
رياضة
الألماني زفيريف إلى ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
2022-01-19
الجيش وجبلة يتعادلان سلباً في ختام الجولة 11 من الدوري
2022-01-19
تشيلسي يتعادل مع برايتون
2022-01-19
موغوروزا إلى ثاني أدوار أستراليا المفتوحة للتنس
2022-01-19
المغرب يتصدر مجموعته بعد تعادله مع الغابون بمنافسات كأس أمم أفريقيا
2022-01-18
السنغال يتعادل مع مالاوي في كأس أمم أفريقيا ويتصدر مجموعته
2022-01-18
قاسيون يحقق فوزاً مهماً على تشرين في دوري كرة السلة للسيدات
2022-01-18
اقتصاد
مناقشة الواقع السياحي في درعا
2022-01-19
الصناعات الكيميائية تعود لإنتاج الدهانات الطرقية وأرباحها تبلغ الملياري ليرة
2022-01-19
بقيمة إجمالية 200 مليار ليرة.. المزاد الأول لسندات الخزينة نهاية الجاري
2022-01-19
مناقشة آليات حركة الشحن البري والترانزيت بين سورية ولبنان
2022-01-19
استمرار تسويق الحمضيات ودعم الجمعيات التسويقية يسهمان بتصريف الإنتاج بأسعار مناسبة
2022-01-19
السورية للتجارة بالسويداء تسوق نحو 647 طناً من تفاح المزارعين المستلم
2022-01-19
نحو 11 مليار ليرة قيمة المشاريع المتعاقد على تنفيذها لشركة الطرق والجسور بحمص
2022-01-19
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الشريط الأخباري
وزير الموارد المائية أمام مجلس الشعب: قريباً خدمات الدفع الإلكتروني بـ 4 محافظات
مباحثات سورية موريتانية برلمانية
تأجيل امتحانات جامعة طرطوس المقررة غداً إلى موعد يحدد لاحقاً
بوتين: جهود روسيا وإيران المشتركة مكنت سورية من تجاوز التهديدات الإرهابية
الموافقة على عقدي متابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة بحلب وتأهيل خط توتر 20 ك.ف
بدء عملية التسوية في الصالة الرياضية بدير الزور.. واستمرارها في السبخة
بدء حصر الأضرار الناتجة عن تنينين بحريين في طرطوس- فيديو
مادورو خلال تقليده سفير سورية وسام الاستحقاق: سأزور سورية قريباً ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
التعليم العالي تؤجل امتحانات اليوم وغداً في المعاهد التقانية بالسويداء والقنيطرة
طقس اليوم.. أمطار وثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر
384 طالباً وطالبة في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022
2022-01-19
تصوير: أيمن نصر
2022-01-19
habib
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