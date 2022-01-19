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384 طالباً وطالبة في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022

2022-01-19

تصوير: أيمن نصر

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