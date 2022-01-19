سيرة الشاعر غازي الجمل محور اللقاء الدوري لاتحاد الكتاب الفلسطيني

دمشق-سانا

سيرة الشاعر الفلسطيني غازي الجمل كانت محور اللقاء الدوري لجمعية الشعر في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين إضافة إلى قراءات لعدد من الشعراء.

الشاعر رضوان قاسم استهل اللقاء بعرض سيرة عن حياة الشاعر الجمل الذي ولد في غزة 1950 وكان والده شاعراً وأديباً وخطيباً وعاش في الأردن وتلقى تعليمه فيه ودرس الهندسة الميكانيكية في جمهورية يوغسلافيا السابقة وعمل مهندساً في مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية وأصدر عدة دواوين شعرية تغنت بالوطن والمقاومة منها قف شامخاً ودمع اليراع وهندسة الكلمات إلى أن توفي عام 2010.

وشارك الشاعر سليمان السلمان بقصيدة عاطفية وجدانية بعنوان “أحبها” وقرأ الشاعر صالح هواري قصيدة عمودية بعنوان “من يبكي علي” ثم استمع الحضور لقصائد وجدانية ووطنية عن الشهداء والمقاومة من الشعر الموزون والنثري والمحكي ألقاها الشعراء حياة نصر وإبراهيم لافي وقتادة الزبيدي والدكتور منذر الشامي وأكرم صالح وسمر تغلبي وأيهم الحوري ومحمد العوف وعلي أبو روزا رنو وبيداء الحمد وبكور عاروب ورضوان قاسم.

وقدمت الشاعرة والناقدة هيلانة عطا الله عرضاً نقدياً للمشاركات إضافة إلى قصيدة عمودية حملت روح الحداثة من داخل النص.

بلال أحمد

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