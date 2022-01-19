مباحثات سورية جزائرية في مجلس الشعب

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الأخوة السورية الجزائرية في مجلس الشعب مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحسن تهامي آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن رئيس وأعضاء اللجنة مواقف الجزائر الداعمة لسورية ولا سيما في مواجهتها للحرب الإرهابية مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال الجزائرية على الاستثمار في سورية معربين عن أملهم بأن يكون هناك زيارات برلمانية متبادلة بين البلدين.

من جانبه أكد السفير تهامي استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب سورية في كل المحافل الدولية والتأكيد على ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن يكون الحل لأزمتها سوريا خالصاً مشدداً على أهمية عودة سورية لدورها العربي المعهود.

وأشار السفير الجزائري إلى إمكانية إقامة شراكات جزائرية سورية في قطاعي النسيج والدواء مؤكداً استعداد الشركات الجزائرية للمساهمة في إعادة إعمار سورية التي بدأت تستعيد عافيتها وقوتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency