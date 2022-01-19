العدوان السعودي يواصل خروقاته في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى النظام السعودي ومرتزقتها 185 خرقًا جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع وكالة سبأ اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن “من بين خروقات العدوان محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية و46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و125 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

وكان طيران النظام السعودي جدد غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء الليلة الماضية وفجر اليوم مستهدفاً مطارها وأحياء سكنية فيها.

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