مناقشة آليات حركة الشحن البري والترانزيت بين سورية ولبنان

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن سبل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين ومواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تؤثر على عملية نقل البضائع وحركة الشحن البري والترانزيت.

وناقش الجانبان موضوع الرسوم المطبقة على حركة نقل الشاحنات والترانزيت وآليات نقل البضائع حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية مختصة لبحث المواضيع المطروحة ضمن الاجتماع الحالي وتهيئة الأرضية المتكاملة للخروج بنتائج تخدم مصلحة الشعبين بمجال النقل والتبادل التجاري.

حضر اللقاء وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.

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