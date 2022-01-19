العمل على إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية جراء الأحوال الجوية في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تتابع الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء باللاذقية عمليات إصلاح الأعطال التي لحقت بالشبكة الكهربائية جراء العاصفة والأحوال الجوية السائدة في المحافظة.

وأوضح مدير كهرباء اللاذقية المهندس جابر العاصي في تصريح لمراسلة سانا أن أضرار العاصفة شملت سقوط شبكة توتر متوسط على خط قرية نقورو وشبكة توتر متوسط على خط مياه الجوبة وسقوط وكسر سبعة أعمدة توتر منخفض وأعطالاً خفيفة أخرى جميعها في ريف القرداحة حيث يجري العمل على إصلاحها وإعادتها للخدمة.

المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة بين أنه منذ وصول المنخفض المطري تتابع ورشات مجلس المدينة عملها في الشوارع والأحياء لمعالجة أي حالة اختناق أو فيضان نتيجة إغلاق الفوهات المطرية وتسليكها وتنظيفها بالسرعة المطلوبة.

وأشار قناديل إلى أن عمال وورشات الحدائق التابعة للمجلس يعملون أيضاً على ترحيل القمامة وأغصان وأوراق الأشجار المتساقطة نتيجة الرياح القوية مبيناً أنه لا أضرار مادية حتى اللحظة وأن العمل مستمر حتى انتهاء العاصفة.

وفي سياق متصل لفت قناديل إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا سوء الأحوال الجوية السائدة وقاموا بسرقة أربع بطاريات لعواميد الإنارة العاملة على الطاقة الشمسية عند ساحة السمك في مدينة جبلة حيث تم تنظيم الضبط اللازم في حين تعمل الجهات المختصة على البحث عن مرتكبي السرقة لتتم محاسبتهم وفقاً للقوانين.

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