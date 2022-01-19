إعادة تأهيل مدارس متضررة من الإرهاب في ريف سلمية

حماة-سانا

أنهت مديرية تربية حماة أعمال تأهيل مدارس متضررة من الإرهاب في بلدات وقرى متعددة تابعة لمنطقة سلمية بالريف الشرقي للمحافظة ليتم وضعها بالخدمة اعتباراً من بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

وذكر المشرف على أعمال إعادة الترميم في مجمع سلمية التربوي المهندس علاء العلي لمراسل سانا أن اختيار المدارس جاء بعد جولة شاملة على مختلف مدارس المنطقة لتحديد أي منها أكثر أولوية للتأهيل والترميم مع تقدير الأضرار التي لحقت بها من جراء الإرهاب مبيناً أن المدارس المعاد تأهيلها تمركزت في بلدتي الصبورة وبري الشرقي بريف سلمية الشرقي.

وأوضح العلي أن الترميم شمل الأبواب والنوافذ وطلاء الجدران وصيانة الشبكات الكهربائية منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تشجيع الأهالي للعودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها نتيجة ما عانوه من اعتداءات الإرهابيين.

بدورها لفتت مديرة مدرسة الشهيد وائل الضمان في بلدة الصبورة عبير زيدان إلى أن مدرستهم تعد الأقدم في المنطقة حيث يرجع تأسيسها إلى أربعينيات القرن الماضي وأنه تم استهدافها خلال السنوات الماضية بعشرات القذائف من قبل الإرهابيين مشيرة إلى أن الكوادر الإدارية والتعليمية فيها ستعمل على إطلاق حملات توعية للطلاب لزيادة اهتمامهم بالمدرسة والاعتناء بأثاثها بعد أن تم إصلاحها وترميمها.

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