قوات الاحتلال تهدم منزلاً فلسطينياً في بلدة الرماضين جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً فلسطينياً في بلدة الرماضين جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفريجات بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً وشردت عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق من اليوم اقتحمت حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وهدمت منزلين فلسطينيين واعتدت على من فيهما وشردت قاطنيهما واعتقلت ستة منهم كما اعتقلت 21 شخصاً من المتضامنين مع أصحابهما.

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