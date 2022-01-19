ريابكوف: واشنطن والناتو يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن موسكو لم تتلق حتى الان رداً مكتوباً من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات الضمانات الأمنية معرباً عن أمل بلاده بحدوث ذلك في المستقبل القريب.

وقال ريابكوف متحدثاً في نادي “فالداي” الدولي للحوار في موسكو اليوم: نتطلع إلى استمرار الحوار مع الأمريكيين حول القضايا التي تهمنا في المقام الأول مضيفاً: إن الولايات المتحدة أعربت خلال المحادثات مع روسيا حول الضمانات الأمنية عن استعدادها للعمل على أساس ثنائي مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف ريابكوف: أعرب الجانب الأمريكي الأسبوع الماضي عن استعداده لمزيد من العمل بشأن قضية الاستقرار الاستراتيجي على أساس ثنائي بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية جديدة لتحل محل ستارت لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد روسيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن موسكو دعت الأمريكيين الأسبوع الماضي وستواصل القيام بذلك لاتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار كييف على الامتثال الصارم والكامل لاتفاقيات مينسك بشأن اقليم دونباس مع التأكيد على ضرورة وقف دعم النظام الأوكراني بالأسلحة والمساعدة في مجال التدريب ووضع خطط وتنفيذها لبناء قواعد عسكرية لتهديد أمن روسيا.

وشدد ريابكوف على أن موسكو بحاجة ضمانات واضحة بأن جورجيا وأوكرانيا لن تنضما إلى الحلف وقال: بالنسبة لنا، الأولوية هي تحقيق ضمانات ملزمة قانوناً وثابتة من الولايات المتحدة بأن أوكرانيا والبلدان الأخرى لن تصبح أعضاء في الناتو، هذه هي الصيغة المعروفة لقمة بوخارست 2008 أي أنه يجب استبعاد أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو.

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