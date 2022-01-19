عملية أمنية للقوات العراقية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في نينوى

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في جزيرة نينوى.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه “إن قوة من قيادة عمليات نينوى واللواء 44 في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية أمنية في جزيرة نينوى وداهمت عدداً من المناطق والقرى في جزيرة الحضر بحثاً عن مطلوبين تم خلالها تفتيش كل المنازل في القرى من قبل القوة المشتركة”.

وأضاف البيان: إن العملية تأتي ضمن الواجبات الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تؤديها القوات في جزيرة نينوى لبسط الأمن وفرض السيطرة التامة على جميع انحاء قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على الإرهابيين من استغلال الثغرات لاستهداف المدنيين من سكان هذه المناطق.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أطلقت في وقت سابق اليوم عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم الشرقي في محافظة ديالى شرق البلاد فيما كانت القوات العراقية المشتركة أطلقت في الـ 27 من الشهر الماضي 3 عمليات أمنية لملاحقة إرهابيي “داعش” في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى.

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