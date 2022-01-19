15 ألف جرعة دوائية لتحصين الأبقار ضد التهاب الجلد العقدي في السويداء

السويداء-سانا

استجرت مديرية الزراعة في السويداء نحو 15 ألف جرعة دوائية لتحصين الأبقار باللقاح النوعي ضد التهاب الجلد العقدي (الكتيل).

وأشار رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة الطبيب البيطري كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أهمية هذه الجرعات التي تم استجرارها من مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للحد من هذا المرض تفادياً لأضراره الإنتاجية والاقتصادية على الثروة الحيوانية.

ولفت مرشد إلى أن واقع الثروة الحيوانية في محافظة السويداء جيد مع عدم وجود انتشار للأمراض السارية والمعدية لكن تواجه المربين مشكلة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها ما أثر سلباً على تغذية الحيوانات.

وأجرت مديرية زراعة السويداء خلال العام الماضي أكثر من 677 ألف عملية تحصين وقائية للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية.

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