ارتفاع حوداث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات جديدة ارتفاع حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة التي شهدت 22 حادثاً منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح موقع “غان فايولنس اركايف” الأمريكي أن أكثر من 20 شخصاً قضوا جراء حوادث إطلاق النار الجماعي التي وقعت في ولايات أمريكية مختلفة خلال الأيام الـ 18 الماضية.

ووفقاً لإحصاءات الموقع بلغ عدد مثل هذه الحوادث العام الماضي 691 وقضى بسببها نحو 20658 شخصاً.

ويسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنوياً حيث ترتبط حوادث إطلاق النار الجماعي بحق حيازة السلاح التي يشرعها الدستور الأمريكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency