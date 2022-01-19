نحو 11 مليار ليرة قيمة المشاريع المتعاقد على تنفيذها لشركة الطرق والجسور بحمص

حمص-سانا

تعاقد فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحمص مع عدة جهات من القطاع العام لتنفيذ العديد من المشاريع في إطار إنجاز خطته للعام الحالي وتأمين جبهات عمل للأعوام القادمة وبقيمة نحو 11 مليار ليرة.

وأوضح المهندس شهيد حلاس مدير فرع الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المشاريع المتعاقد عليها تشمل تنفيذ 3 أبراج عمالية في ضاحية الوفاء بمحافظة حماة لصالح المؤسسة العامة للإسكان بقيمة 5ر7مليارات ليرة وبمدة زمنية تقدر بثلاث سنوات إضافة إلى صيانة محاور الطرق الرئيسية بعقود مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بقيمة 5ر2 مليار ليرة.

وقال حلاس إن الخطة المستقبلية تشمل تنفيذ أعمال جسر الموح على نهر العاصي بريف القصير جنوب غرب حمص بعد تعرضه للتخريب بتكلفة نحو 400 مليون ليرة وتنفيذ مدرسة الزهورية في حي دير بعلبة لصالح مديرية الخدمات الفنية بقيمة 350 مليون ليرة.

وأشار حلاس إلى أن الشركة تعمل على تطوير وتفعيل العمل بالمراكز الإنتاجية العائدة لفرع الشركة من مجابل بيتونية واسفلتية وتصنيع قساطل إسمنتية والكسارات لتغطية حاجة الفرع والاعتماد على الذات وتخفيف تكاليف الإنتاج مبيناً أنه تم إنتاج 100 ألف متر مكعب مواد حصوية مفرزة و52 ألف طن مجبول إسفلتي و3 آلاف متر طولي قساطل إسمنتية حسب حاجة المشاريع.

ونفذت الشركة مشاريع خلال العام الماضي بقيمة 5ر4 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 110 بالمئة وشملت مشروع تزفيت وتعبيد طرق وتنفيذ أعمال بنى تحتية في ضاحية الوفاء بمحافظة حماة وتنفيذ مرافق عامة – ساحات – أرصفة – طرقات في منطقة السكن الشبابي بحمص.

عبد الحميد جنيدي

نشرة سانا الاقتصادية

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