شركتان تعلقان تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس قرب مطارات أمريكية تفاديا للاضطرابات

واشنطن-سانا

علقت شركتان أمريكيتان تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس قرب مطارات عدة في الولايات المتحدة تفاديا لحصول أي اضطرابات في رحلات الطيران.

وذكرت وكالة رويترز أن شركتي “ايه تي اند تي” و”فرايزون” اتفقتا على إرجاء تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب مطارات كبيرة لتجنب أي اضطراب في رحلات الطيران الأمريكية وذلك في إطار نشر تكنولوجيا الجيل الخامس التي ستوفر لعشرات الملايين من الأشخاص خدمات إنترنت أسرع.

وأكدت شركة فرايزون أنها لن تقوم مؤقتاً بتشغيل نحو 500 برج اتصالات قرب المطارات وهو ما يقل عن عشرة بالمئة من التشغيل المزمع في حين تعكف شركات الطيران والإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل دائم بهذا الشأن.

وحذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية أمس من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس “جي 5” للانترنت دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

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