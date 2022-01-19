وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يقارب 113 عاماً

مدريد-سانا

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا عن عمر بلغ 112 عاماً و341 يوماً أي قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية قولها اليوم إن الإسباني غارسيا المولود في بوينتي كاسترو في الـ 11 من شباط 1909 سبق وأن صنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاماً و211 يوماً.

وأشارت الموسوعة إلى أن غارسيا لديه سبعة أبناء و14 حفيداً إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد موضحة أنه تمكن خلال حياته من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

ورغم تسجيل غارسيا ضمن أكبر المعمرين إلا أن الرقم القياسي للعمر المديد لا يزال مسجلاً باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوماً حتى وفاتها سنة 1997 وفق موقع الموسوعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency