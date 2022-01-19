الاحتلال يهدم منزلين في حي الشيخ جراح ويعتقل 27 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وهدمت منزلين فلسطينيين واعتقلت 27 فلسطينياً.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح فجراً واعتدت على من فيهما بالضرب قبل أن تعتقل 6 منهم وهدمت المنزلين وشردت قاطنيهما بينهم نساء وأطفال إلى العراء.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتضامنين مع عائلة صالحية بالضرب واعتقلت 21 منهم وحولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب منها.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم وممتلكاتهم وخاصة في القدس المحتلة بهدف تهجيرهم من المدينة وتغيير طابعها العربي وتهويدها.

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