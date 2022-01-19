إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في قرب مدخل قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس التي تشهد مؤخراً هجمات متكررة من قبل المستوطنين.

وفي السياق ذاته اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين في مدن نابلس وبيت لحم وقلقيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ما ألحق أضراراً بها.

وكان اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع 30 شجرة زيتون.