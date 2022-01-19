سالم: السورية للتجارة استجرت ثمانية آلاف طن من الحمضيات خلال أسبوع

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن السورية للتجارة مستمرة في استجرار محصول الحمضيات حتى نهاية الموسم لافتاً إلى أن الكمية المستجرة خلال أسبوع بلغت ثمانية آلاف طن.

وأوضح الوزير سالم في مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم أن المؤسسة اشترت الكمية المذكورة من المزارعين بسعر أعلى بكثير مما كانوا يبيعونه للسوق مبيناً أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق وتسيير دورياتها لتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وأنه سيتم تطبيق نظام الفوترة في كل الحلقات ولا سيما المستورد أو المنتج لأنه الأساس.

وعزا سالم الضعف في عملية تصدير الحمضيات خلال الموسم الحالي إلى عدم مطابقة الإنتاج للمعايير المعتمدة في العديد من الأسواق الغربية وذلك فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية من جهة ووضع عدد من الدول شروطاً خيالية على عملية تصدير المنتج لمجرد كونه قادماً من الأسواق السورية فحسب من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بتوزيع مادة الخبز في محافظتي دمشق وريفها أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الهدف من فتح منافذ جديدة لبيع مادة الخبز هو تنظيم العملية بشكل يحقق التوازن في التوزيع ويخفف الازدحام لأن الأفران غير موزعة جغرافياً بشكل يغطي المدينة أو ريفها مشيراً إلى أن بإمكان المواطن شراء الخبز من الفرن أو المعتمد حسب رغبته.

وأضاف سالم إن الوزارة تعمل على صيانة الأفران لتحقيق الجودة المطلوبة في رغيف الخبز وقد تم البدء باستقبال طلبات الاعتماد من أصحاب البقاليات الثابتة في دمشق وريفها لتوزيع الخبز وسيتم اعتباراً من بداية الشهر القادم إيصاله بسيارات مجهزة بعد تبريده ضمن الأفران ليحافظ على جودته مؤكداً أن مادة الطحين متوافرة وليس هناك أي نقص فيها.

وبشأن إصدار بطاقات الكترونية للعازبين أكد سالم أنه سيتم النظر في الأمر بعد استبعاد بعض الشرائح حيث تتم مطابقة المعلومات مع الجهات الأخرى المعنية ليتم إنصاف الجميع.

وحول مادة الفروج لفت سالم إلى أن الوزارة تتلقى حالياً طلبات أصحاب المداجن لبيع إنتاجهم من المادة للسورية للتجارة.

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