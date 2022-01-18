القنصل زهر الدين يزور مقر غرفة تجارة وصناعة إمارة الشارقة

الشارقة-سانا

زار القنصل العام كنان زهر الدين ظهر اليوم مقر غرفة تجارة وصناعة إمارة الشارقة والتقى رئيس مجلس الإدارة سعادة عبد الله سلطان العويس.

وقدم القنصل العام لمحة عن المشاركة السورية في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ والنشاطات الاقتصادية والثقافية والسياحية السورية التي تقام على هامشه وأهم المزايا والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار قم ١٨.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك وتنشيط التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين وعمل مجلس رجال الأعمال المشترك السوري-الإماراتي الذي أعيد تفعيله مؤخراً وسبل تعزيز الصادرات السورية ولا سيما المنتجات الزراعية والغذائية السورية والترويج لها في السوق الإماراتية.

وتطرق الحديث إلى أهمية تكثيف الزيارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي تنظم في كلا البلدين حيث أثنى العويس على مشاركة العديد من الشركات السورية في معرض الخليج للأغذية في دورته القادمة المقررة بداية الشهر القادم.

حضر اللقاء محمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة الشارقة ومسؤولون من الغرفة والملحق الإداري مرح عيسى.