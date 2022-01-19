أربعة قتلى و16 جريحاً جراء حريقين في ولايتي نيويورك وويسكونسين

واشنطن- سانا

قتل أربعة أشخاص وجرح 16 آخرون اليوم جراء نشوب حريقين منفصلين في ولايتي نيويورك وويسكونسين الأمريكيتين.

ونقلت “ا ب” عن إدارة الإطفاء في ولاية نيويورك قولها إن شخصاً لقي مصرعه وأصيب تسعة آخرون منهم خمسة من أفراد الشرطة في انفجار غازي في مبنى في شارع فوكس في حي برونكس في نيويورك أدى إلى نشوب حريق وانهيار المبنى.

من جهتة قال رئيس إطفاء منطقة كينوشا في ولاية ويسكونسين في بيان إن “حريقاً نشب في مبنى في المنطقة أسفر عن وقوع ضحيتين بعد أن أتت النيران على الجانب الغربي منه بينما توفي ثالث بعد وصوله إلى المشفى” مشيراً إلى إصابة سبعة آخرين في الحريق.