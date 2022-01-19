مقطوعات عربية ولاتينية وجاز تعكس الفرح والتناغم لمجموعة شام الإيقاعية

دمشق-سانا

كما هي عادتها تحاول أروكسترا شام الإيقاعية بقيادة الموسيقي علي أحمد في كل أمسية تحييها بث طاقة من الفرح لمتذوقي الموسيقا الإيقاعية وهو ما كرسته في أمسيتها اليوم على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت شام الإيقاعية في الأمسية التي شارك فيها كل من العازفين الأكاديميين دلامة شهاب على الساكسفون وكمال سكيكر على العود مجموعة من الأعمال بأنماط موسيقية مختلفة.

وعكست المقطوعات التي قدمتها تطور الأوركسترا من حيث السوية التقنية وتركيزها على أداء العازفين وتقديم الموسيقا الأكاديمية إضافة إلى التنفيذ التقني والتنوع الموسيقي الذي لمسه الحضور.

وشمل برنامج الأمسية 12 مقطوعة من أنواع موسيقية حديثة وعربية ولاتينية وجاز كما قدمت الأوركسترا لأول مرة مقطوعة موسيقية بعنوان “مطر” من تأليف سكيكر مخصصة لشام الإيقاعية.

وتضم مجموعة شام الإيقاعية عدداً من عازفي الإيقاع الأكاديميين والمحترفين من أساتذة وخريجين وطلاب من المعهد العالي للموسيقا وتأسست عام 2013 على يد علي أحمد بهدف نشر مفهوم الإيقاع الأكاديمي والاحترافي من خلال الأعمال الإيقاعية المتنوعة حيث قدمت المجموعة عبر سنوات الحرب عدداً من الحفلات في مراكز الإقامة المؤقتة ضمن مشروع الدعم النفسي للأطفال كما شاركت في حفلات بدار الأوبرا وقلعة دمشق.

رشا محفوض