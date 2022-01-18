المرور: جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعضها في اللاذقية والسويداء

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا البعض منها في محافظتي اللاذقية والسويداء.

وأوضحت ادارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا في منطقة الحفة .. طريق صلنفة .. محطة البث- وطريق صلنفة.. محطة البث.. جورين- غير سالكين بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال.. الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ظهر الجبل وناحية المشنف وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة.. من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات.

وخصصت إدارة المرور الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.