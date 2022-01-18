من فوز حطين على النواعير بالدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جمهورية القرم الروسية تعتزم إطلاق رحلات جوية مع سورية
2022-01-18
وفد اقتصادي سوري في القرم.. بحثُ خطط التعاون المشترك
2022-01-17
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال النقل وتأمين الحدود
2022-01-17
خطيب زادة: العلاقات الإيرانية السورية وثيقة
2022-01-17
برلماني إيراني: ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التعاون مع سورية
2022-01-16
الهلال الأحمر يتسلم 2520 طن أرز مساعدات غذائية من الصين
2022-01-16
عبد اللهيان يدعو إلى الاهتمام بقضية المهجرين السوريين وإلغاء الإجراءات القسرية
2022-01-16
محليات
الوزير قطنا أمام مجلس الشعب: إحالة عدد من القائمين على الجمعيات التعاونية للقضاء
2022-01-18
المرور: جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعضها في اللاذقية والسويداء
2022-01-18
السياحة تستكمل تأهيل مسارات 4 قلاع أثرية
2022-01-18
إقرار موازنة تقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية
2022-01-18
إغلاق جميع الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية
2022-01-18
بدء جلسات تخصيص لأكثر من 3 آلاف مسكن في 4 محافظات
2022-01-18
جراء الثلوج والجليد.. عدة طرق في اللاذقية والسويداء غير سالكة
2022-01-18
رياضة
اختتام بطولة السويداء بكرة الطاولة للفئات العمرية تحت 11 و 13 عاماً
2022-01-18
وفاة خينتو أسطورة ريال مدريد عن 88 عاماً
2022-01-18
الوثبة يعزز صدارته بفوزه على الحرجلة
2022-01-18
فيورنتينا يفوز على جنوى بسداسية
2022-01-18
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي
2022-01-17
حازم النو يتوج بلقب بطولة المونستير الدولية لكرة المضرب
2022-01-17
الكاميرون يتعادل مع الرأس الأخضر في بطولة الأمم الإفريقية
2022-01-17
اقتصاد
نمو مستقر للاقتصاد الصيني
2022-01-18
أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط بشكل قوي
2022-01-18
السورية للتجارة بالقنيطرة تستجر 30 طن حمضيات من اللاذقية
2022-01-18
الأونروا تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022
2022-01-18
الخطوط الحديدية بحلب تنتج 7 آلاف عمود بيتوني سنوياً
2022-01-18
5000 شركة في النسخة التجريبية لدليل الصادرات السورية
2022-01-18
تسويق 8200 طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2022-01-18
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الشريط الأخباري
الوزير قطنا أمام مجلس الشعب: إحالة عدد من القائمين على الجمعيات التعاونية للقضاء
إقرار موازنة تقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية
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كورونا يحصد أرواح أكثر من 5 ملايين و561 ألف شخص حول العالم
وفد اقتصادي سوري في القرم.. بحثُ خطط التعاون المشترك
من فوز حطين على النواعير بالدوري الممتاز لكرة القدم
2022-01-18
تصوير: ابراهيم عجاج
الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-01-18
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