3 آلاف عنوان ضمن معرض للكتاب في صالة الاتحاد بحمص

حمص-سانا

تنوعت عناوين الكتب ضمن معرض الكتاب الشامل الذي نظمه فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص بين الأدبية والعلمية والفلسفية والتاريخية وأدب الأطفال لتلبي أذواق شريحة واسعة ومتباينة من جمهور القراءة.

المعرض الذي أقيم بالتعاون مع مؤءسسة زنوبيا الثقافية واحتضنته صالة الاتحاد ضم وفق رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص إميل فرحة نحو 3 آلاف عنوان متخصص بأجناس الأدب من قصة ورواية ودراسات نقدية ووسائل تعليمية للأطفال وغيرها من الكتب ذات المواضيع العلمية.

ولفت فرحة إلى أن المعرض هو الأول لهذا العام ويستمر لعشرة أيام ويأتي ضمن خطة الاتحاد لدمج الثقافة بالفنون مع الحرص على وجود عناوين جديدة ومتنوعة في كل مرة.

بدورها أشارت سوسن خباز مديرة مؤءسسة زنوبيا الثقافية إلى التعاون مع عدة دور نشر من دمشق وحمص والسويداء وحلب لإغناء المعرض بعناوين جديدة مميزة وبأسعار تشجيعية لاقتناء الكتب لافتة إلى أنه تم اختيار صالة الاتحاد كونها في مركز المدينة ويرتادها جمهور واسع من المثقفين والمهتمين بالأدب.

وأعرب عدد من زوار المعرض عن اعجابهم بتنوع وغنى الكتب المعروضة ما يلبي شغف القراء ويتيح لهم مجالا واسعا للاطلاع وللاقتناء.

رشا المحرز