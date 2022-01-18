الأول من نوعه في سورية.. غرفة مسبقة الصنع لإنتاج الفطر المحاري

طرطوس-سانا

حصلت الشابة مثال حيدر على جائزة التميز ضمن مسابقة التميز الهندسي بنسختها السابعة عن مشروع بعنوان “تجهيز غرف مسبقة الصنع لإنتاج الفطر المحاري بطريقة مبتكرة” وهو الأول من نوعه في سورية حيث تأتي الجائزة تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والإنجاز تمكنت الشابة خلالها من اكتساب خبرة واسعة في هذا المجال.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت حيدر إلى أن المشروع عبارة عن غرفة بحجم 3 أمتار مزودة برفوف للزراعة ضمن نظام محدد للتهوية والحرارة والإضاءة والرطوبة وهي معدة خصيصاً لإنتاج الفطر المحاري بحيث تعطي هذه التجربة 500 كيلو بالدورة الواحدة بدلاً من غرفة عادية تعطي 100 كيلو بالدورة.

وحسب حيدر فإن العمل بإطار المسابقة التي أقيمت مؤخراً في دار الأسد للثقافة استمر لمدة سبعة أشهر عبر مراحل متعددة وانتهى بحفل ختامي تم فيه تسليم الجوائز للفائزين معبرة عن رضاها وفخرها بهذا التكريم الذي يشكل نقطة مهمة في مسيرة حياتها العملية وخاصة أن لديها الكثير من الأفكار والرؤى لتطوير هذه الزراعة بشكل خاص وزراعات أخرى صحية.

ولفتت إلى أنها سجلت للاشتراك بالمسابقة وأجرت تقييماً أولياً حيث تم قبول مشروعها إلى جانب مشاريع 207 طلاب وطالبات من كل المحافظات كما شاركت سابقاً في العديد من الدورات والندوات والورشات العلمية وكذلك في معرض الباسل للإبداع والاختراع وغيرها بإشراف مدرسين اختصاصيين بالاقتصاد لتتمكن من خلال هذه المشاركات من تعزيز خبراتها العلمية والعملية.

والشابة حيدر حاصلة على لقب رائدة أعمال ولديها علامة تجارية خاصة بها تحمل اسم “صحتي بأيدي” وهي طالبة سنة ثانية إدارة مشاريع في التعليم المفتوح.

غرام محمد

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