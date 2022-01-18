مشروع لتوليد الكهرباء عبر عنفة مائية بسيطة

اللاذقية-سانا

تكللت مسيرة التميز الأكاديمي والعلمي والمهني للمهندس محمد ياسين بفوزه بالمركز الأول عن مشروعه “فري تشارج” ضمن فئة المشاريع الجامعية المفتوحة في مسابقة “تميز” التي اختتمت مؤخراً بدمشق حيث اعتمد المشروع على توليد الكهرباء بطريقة بسيطة اعتماداً على الطاقة المتوفرة في كل منزل ومنشأة.

وأوضح ياسين اختصاص هندسة طاقة كهربائية وصاحب شركة ناشئة في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية منذ 9 أشهر في حديث لنشرة سانا الشبابية أن فكرة مشروعه “العنفة المائية البسيطة” تعتمد على توليد الكهرباء باستخدام ضغط تدفق السوائل في الشبكة المائية للمنزل وذلك عبر عنفة بسيطة يتم تركيبها على خزان المياه ويعتمد مبدأ عملها بشكل أساسي على ضغط الماء المنساب وغزارته.

وأشار إلى أن الدراسات الأكاديمية التي أجراها على مشروعه شملت توليد مستويات مختلفة من الطاقة تراوحت بين إنارة بيت صغير أو تشغيل أجهزة الإنارة والتلفزيون وصولاً إلى المنشآت الكبيرة ومنها المشافي والفنادق حيث يسهم المشروع بتوليد بين 20 و30 بالمئة من الطاقة الكهربائية الخاصة بها وكلما ازداد ارتفاع الخزان كانت الإنتاجية أكبر.

وبين ياسين أن أبرز ما يميز مشروعه هو توفر القطع المستخدمة لتركيب العنفة في السوق المحلية كما أن المنتج مكفول وأعطاله بسيطة وسعره مناسب ويصل عمره الافتراضي إلى 10 أعوام.

بدورها لفتت المهندسة مريم جودت فيوض رئيسة فرع اللاذقية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية إلى أن حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات التابعة للجمعية تقدم الدعم اللوجستي وفي بعض الحالات الدعم المادي للمشاريع الطلابية المتميزة ومعها كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العمل وذلك بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات تطبيقية قابلة للطرح في السوق.

وتابعت أن النتائج المتميزة التي حققتها فرق الجمعية هذا العام والأعوام السابقة تعزز مسؤوليتنا تجاه جيل الشباب لجهة استقطابه وتقديم الدعم له مؤكدة حرص الجمعية على المشاركة في المعارض والمسابقات العلمية لما تتيحه من تواصل واحتكاك مع تجارب مماثلة إضافة إلى تقييم المنتج وتصويب مسار العمل من قبل لجان اختصاصية بما يعزز معايير الجودة والأنتاج.

يذكر أن فريق المهندس محمد ياسين سبق أن حصد المرتبة الرابعة عام ضمن المسابقة نفسها عن مشروع توليد الأكسجين وفي العام التالي حقق المرتبة الثالثة عن مشروع جهاز التعقيم على البارد.

رشا رسلان

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