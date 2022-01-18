مسرحية (مملكة النمل) لإيمان بازرباشي تدعو الأطفال للتعاون وتقديم العون للآخرين

دمشق-سانا

تقدم الكاتبة إيمان بازرباشي في نصها “مملكة النمل” الذي يعرضه مسرح العرائس في دمشق حالياً مقاربة فكرية لحكاية للأطفال صاغتها لتدعوهم من خلالها إلى التعاون والصداقة.

النص الذي أخرجه خوشناف ظاظا ويعرض حالياً ضمن مهرجان مسرح الطفل تدور أحداثه وفقا لمؤلفته حول “مملكة النمل” حيث تتعاون النملات لتقديم الغذاء لإحدى زميلاتها باستثناء واحدة ترفض تقديم العون ولكنها تكتشف في نهاية العرض أهمية الأصدقاء والتعاون فيما بينهم وتشعر بالخجل من نفسها.

بازرباشي التي فازت بجائزة القصة القصيرة الموجهة إلى الطفل سنة 2020 أشارت إلى أنها تكتب لمسرح الأطفال للمرة الأولى حيث قدمت مجموعة نصوص اختار منها مدير دائرة مسرح العرائس المخرج عبد السلام بدوي نص “مملكة النمل” لأنه يتناسب مع هذا الفن.

وبينت أن قصة العرض موجهة إلى الفئة العمرية المبكرة بقالب من السهل الممتنع للطفل بغرض تقديم الفائدة مشيرة إلى ضرورة قيام الأدباء بدورهم في ترسيخ القيم المجتمعية عبر القصة والمسرح والفنون الأخرى في عقول أطفالنا في وجه ما يتعرضون له من تأثير فكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الكاتبة والأديبة إيمان بازرباشي تكتب القصة القصيرة والرواية والسيناريو ولها مشاركات في بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية وقدمت من خلالها عدداً من لوحات العمل الدرامي “بقعة ضوء”.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency