صور من بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
جمهورية القرم تؤكد جهوزية موانئها لتطوير التبادل التجاري مع سورية
2022-01-18
وفد اقتصادي سوري في القرم.. بحثُ خطط التعاون المشترك
2022-01-17
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال النقل وتأمين الحدود
2022-01-17
خطيب زادة: العلاقات الإيرانية السورية وثيقة
2022-01-17
برلماني إيراني: ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التعاون مع سورية
2022-01-16
الهلال الأحمر يتسلم 2520 طن أرز مساعدات غذائية من الصين
2022-01-16
عبد اللهيان يدعو إلى الاهتمام بقضية المهجرين السوريين وإلغاء الإجراءات القسرية
2022-01-16
محليات
تركيب 260 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدة شوارع بدمشق
2022-01-18
انقطاع الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت عن أحياء بدرعا جراء اعتداء مجهولين
2022-01-18
افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة الرستن
2022-01-18
استمرار الأجواء الباردة وتحذيرات من الصقيع
2022-01-18
حالة الطرق في سورية نتيجة الأحوال الجوية
2022-01-17
أحدث المستجدات في معالجة أورام الثدي في ندوة علمية بمشفى البيروني الجامعي
2022-01-17
مستجدات الاعتمادية السورية لشركات البرمجيات في ورشة عمل
2022-01-17
رياضة
فيورنتينا يفوز على جنوى بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي
2022-01-18
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي
2022-01-17
حازم النو يتوج بلقب بطولة المونستير الدولية لكرة المضرب
2022-01-17
الكاميرون يتعادل مع الرأس الأخضر في بطولة الأمم الإفريقية
2022-01-17
اتحاد الكاراتيه يجري اختبارات فنية وبدنية للاعبين المميزين استعداداً للبطولات القادمة
2022-01-17
الجزائري براهيمي أفضل لاعب عربي في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية
2022-01-17
تعادل بوركينا فاسو وإثيوبيا في كأس أمم افريقيا
2022-01-17
اقتصاد
الخطوط الحديدية بحلب تنتج 7 آلاف عمود بيتوني سنوياً
2022-01-18
5000 شركة في النسخة التجريبية لدليل الصادرات السورية
2022-01-18
تسويق 8200 طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2022-01-18
تراجع قياسي في مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي
2022-01-18
صانع المليارديرات… كورونا يزيد أرباح أغنياء العالم ويضاعف عددهم وثرواتهم
2022-01-18
السويداء.. استجرار 7 أطنان حمضيات من اللاذقية
2022-01-18
أسعار النفط الخام تبلغ أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات
2022-01-18
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صور من بانياس
2022-01-18
تصوير: غدير محمود
بانياس
2022-01-18
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