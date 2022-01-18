وقفة في البيرة تضامناً مع الأسير الفلسطيني أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في البيرة بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأاسرى والقوى الوطنية أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسير أبو حميد مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل الاحتلال وسط إهمال طبى متعمد بحقهم.

وشدد المشاركون على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي كل أشكال الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

وتشهد مدن الضفة الغربية يومياً وقفات تضامنية دعماً للأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 تطالب بالإفراج الفوري عنه ولا سيما بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً ودخوله في غيبوبة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي جراء معاناته من تبعات عملية استئصال ورم سرطان في الرئتين.

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