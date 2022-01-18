إندونيسيا تقر مشروع قانون لنقل العاصمة إلى جزيرة بورنيو

جاكرتا-سانا

أقر البرلمان الإندونيسي مشروع قانون يقضي بنقل عاصمة البلاد من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورينو.

وذكرت وكالة رويترز أن رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني أعلنت اليوم عن إقرار القانون الذي يوفر إطار عمل قانونياً للمقترح الطموح للرئيس جوكو ويدودو وهو ينص على كيفية تمويل تطوير العاصمة الجديدة وإدارتها.

وكان الرئيس الإندونيسي أعلن عن هذه الخطط عام 2019 وأشار إلى أن الموقع الجديد اختير أولاً لأنه ليس معرضاً كثيراً للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والهزات الأرضية وموجات تسونامي وثوران البراكين وكذلك بسبب موقعه الاستراتيجي وسط إندونيسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency