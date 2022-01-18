افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة الرستن

حمص-سانا

افتتح مجلس مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي مركز خدمة المواطن بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتبسيط الإجراءات عليهم.

وأوضح حسن محمد طيباني رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسل سانا أن المركز الذي تم افتتاحه في مبنى المجلس له أهمية كبيرة لأهالي المدينة والقرى التابعة لها لأنه يسهم في تقليل التكاليف وتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت عبر مجموعة من الخدمات التي يقدمها والتي كان بعضها يحتاج الى السفر لمدينة حمص.

وأشار طيباني إلى أن المركز جاهز لاستقبال المواطنين عبر سبع كوات متخصصة وهو يقدم الخدمات التي تتعلق بالاحوال المدنية وخلاصة السجل العدلي “غير محكوم” وغير موظف وخدمة تسديد فواتير المياه والكهرباء وسيتم قريباً إضافة باقي الخدمات فيه.

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