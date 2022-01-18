تدريبات عسكرية في القاعدة الروسية بطاجيكستان

موسكو-سانا

بدأت القوات الروسية إجراء تدريبات تكتيكية في ميادين التدريب الجبلية التابعة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان.

وذكر المكتب الصحفي للدائرة العسكرية المركزية الروسية في بيان اليوم أن التدريبات التكتيكية تجري بمشاركة 1000 عسكري من وحدات المشاة الميكانيكية في القاعدة موضحاً أن العسكريين سيقومون خلال هذه التدريبات بتنفيذ مهمات دفاعية وهجومية باستخدام منظومات استطلاعية هجومية بدعم من المدفعية وطيران الجيش.

وأشار البيان إلى أن التدريبات تهدف إلى اختبار الاستعداد القتالي للوحدات العسكرية المشاركة فيها والتنسيق خلال أداء مهام التدريب القتالي.

يذكر أن القاعدة العسكرية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان تعتبر أكبر منشأة عسكرية روسية خارج حدودها وتتوزع منشآتها في مدينتي دوشنيه وبختار.

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