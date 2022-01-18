الصحة العراقية: متحور أوميكرون يصل لذروة انتشاره في البلاد

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم وصول متحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى ذروة التفشي في البلاد مشيرة إلى تسجيل مستويات قياسية من الإصابات به.

ونقلت جريدة الصباح العراقية الرسمية عن مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي قوله “إن أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار وما يميزه عن السلالات السابقة سرعة انتشاره”.

وأوضح العبيدي أن سلالة أوميكرون مقلقة جداً بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير وفي وقت قصير وهذا سيسبب ضغوطات على الموارد سواء الأدوية والأسرة والمستشفيات والملاكات الصحية.

وسجل العراق أمس ارتفاعاً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 4466 إصابة.

ويشهد العالم ارتفاعات قياسية للإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار سلالة أوميكرون الجديدة لأن فترة حضانتها أقل من أسبوع بسبب سرعة ظهور الأعراض وقصر فترة انتشار العدوى.

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