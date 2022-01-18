شركات طيران أميركية تحذر من نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

واشنطن-سانا

حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5 جي) للإنترنت دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رؤساء الشركات قولهم في رسالة موجهة إلى وزير النقل ومسؤولين حكوميين أميركيين: “نطلب اليكم بشكل عاجل أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريباً من مدارج المطارات كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية (أف أيه أيه)”.

وحذرت الرسالة من كارثة اقتصادية في حال مضت شركتا فيرايزون وآي تي أند تي قدما بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران مؤكدة أن التجارة في البلاد ستتوقف تماماً إذا تم المضي بهذه الخطوة.

ودعت الرسالة السلطات إلى اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جداً من مدارج المطارات إلى أن تتمكن إدارة الطيران الفدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان ودون حدوث اضطرابات كارثية.

من جهتها أصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بياناً مقتضباً أمس سعت من خلاله للتخفيف من حدة المخاوف بشأن تأثير إطلاق شبكة الجيل الخامس على الطيران لكنها لم تعلن عن أي خطوات مقبلة ملموسة في هذا الصدد.

وأوضحت الإدارة أنها “ستتكفل بالسفر الآمن للعامة فيما تنشر شركات الإنترنت اللاسلكية شبكة الجيل الخامس” مضيفة إنها تواصل العمل مع قطاع الطيران وشركات الإنترنت اللاسلكية في محاولة للحد من حالات تأجيل وإلغاء رحلات الطيران المرتبطة بنشر الشبكة.

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