ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة الكبرى لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال حفل أقامه الاتحاد للإعلان عن الفائزين بالجوائز الأفضل لعام 2021 في مدينة زيوريخ السويسرية.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على المرتبة الثانية بينما حل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي في المرتبة الثالثة.

كما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2021 متفوقة على مواطنتها وزميلتها في برشلونة جينيفر هيرموسو والأسترالية سام كير لاعبة نادي تشيلسي الإنكليزي.