حالة الطرق في سورية نتيجة الأحوال الجوية

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق سالكة عدا البعض منها في محافظة السويداء سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن طريق “السويداء، ظهر الجبل” والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وطريق “نمرة، أم ضبيب، تيما” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد بينما الطرق المؤدية لناحية “شقا” والطرق المؤدية إلى ناحية “ملح” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات.

وخصصت إدارة المرور الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.