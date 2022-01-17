اخترنا لك.. مبادرة ثقافية تجذب اليافعين لتشجيعهم على القراءة

حمص-سانا

تجذب مبادرة “اخترنا لك” شريحة واسعة من اليافعين للتعرف على عناوين متنوعة من الكتب والقصص والروايات ومناقشتها ضمن جلسات حوارية بإشراف أدباء وشعراء متخصصين بأدب الأطفال واليافعين.

المبادرة التي أطلقتها مديرية ثقافة حمص ضمن مهرجان مسرح الطفل في العطلة الإنتصافية واستضافتها قاعة الأديب عبد الباسط الصوفي استهدفت فئة اليافعين من عمر 12 حتى 16 عاماً حيث استطاعت في يومها الأول وفق صبا وسوف مديرة قسم الأطفال واليافعين في المديرية جذب اهتمام تلك الفئة.

وبينت وسوف أن المشاركين ناقشوا رواية “حرب شراب الليمون” لجاكلين ديفيز واستخلصوا منها أسس إدارة مشروع مفيد والخطة التسويقية له والجدوى منه وأسلوب المنافسة الشريفة لافتة إلى أن المبادرة تناقش يوميا عنواناً جديداً يهم الشباب حيث يتم طرحه قبل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشته وتلخيصه ضمن جلسة اليوم التالي.

مدرسة اللغة العربية إيلين ديب والمتخصصة بأدب الأطفال أشارت إلى أهمية التركيز على تنشيط القراءة وتحسين أداء اليافعين في التحدث والكتابة وتقوية شخصياتهم ليكتسبوا القدرة على التكلم في المجالس والنقاش بمختلف المجالات وموضوعات الحياة.

الأديب جمال السلومي روائي وقاص لديه 3 مجموعات للأطفال نوه بدور المبادرة في تعريف الأطفال واليافعين على القصص وتشجيعهم على القراءة بشكل يومي ليخفف من الأفكار السلبية ويقاوم الاكتئاب والملل ويحفز على التفكير والاستنباط والابداع.

عباس حسن بعمر 12 عاماً وسارة حسن 13 عاماً من المشاركين بالمبادرة ولهما مشاركات بكتابة القصص والروايات عبرا عن اهتمامهما بالعناوين المطروحة للمناقشة وخاصة في مجال الروايات العالمية مؤكدين دور القراءة في منحهما القدرة على التعلم الذاتي بما يساهم في تنمية المعارف والمقدرات وتوسيع المدارك الفردية.

رشا المحرز

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