ارتفاع عدد سكان الصين إلى مليار و400 مليون و126 ألفاً

بكين-سانا

ارتفع عدد سكان الصين إلى مليار و400 مليون و126 ألف نسمة حتى نهاية العام 2021.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية نقلاً عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن “عدد السكان ازداد بمقدار 480 ألفاً مقارنة مع نهاية العام 2020 مبينة أن الرقم لا يشمل سكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومقاطعة تايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المواليد الجدد خلال عام 2021 وصل إلى(10.60) ملايين مع وصول معدل الولادة إلى(7.52) لكل ألف من السكان.

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