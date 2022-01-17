لافروف: ننتظر رداً من واشنطن والناتو بخصوص الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تنتظر رد واشنطن وحلف شمال الأطلسي “الناتو” بخصوص الضمانات الأمنية مشيراً إلى أن ذلك قد يتم خلال الأيام المقبلة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم مع نظيره الكرواتي: نتوقع استلام الردود المحددة التي وعدنا بها على مسودات الوثائق التي سلمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وأعضاء الناتو وهناك سبب للاعتقاد بأن بعض الاتصالات حول هذا الموضوع ستتم هذه الأيام.

وكان لافروف أكد يوم الجمعة الماضي أن روسيا تنتظر من دول الغرب رداً خطياً مفصلاً على اقتراحاتها بخصوص الضمانات الأمنية لأن الشركاء الغربيين سبق أن خالفوا وعودهم الشفهية حول ضمان الأمن وعدم توسيع الناتو.

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