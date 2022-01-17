تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا في ألمانيا والمكسيك والصين

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 34145 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني الصادرة اليوم فإن إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن بلغ ثمانية ملايين و122 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 115649 وفاة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19132 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314 إصابة بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة 301410 بعد تسجيل 76 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 163 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 105087 إصابة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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