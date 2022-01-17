استشهاد فلسطيني جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته بجروح خطيرة جراء دهسه بمركبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها في بيان اليوم إن المسن سليمان الهذالين 75 عاماً استشهد اليوم متأثراً بجروحه الخطرة بالرأس والصدر والبطن والحوض جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال.

وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية شروع مقصود بالقتل يدل على عنصرية الاحتلال ووحشيته ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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