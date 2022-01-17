SCS-NET

استشهاد فلسطيني جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال جنوب الخليل

2022-01-17

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته بجروح خطيرة جراء دهسه بمركبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها في بيان اليوم إن المسن سليمان الهذالين 75 عاماً استشهد اليوم متأثراً بجروحه الخطرة بالرأس والصدر والبطن والحوض جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال.

وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية شروع مقصود بالقتل يدل على عنصرية الاحتلال ووحشيته ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد فلسطينيين اثنين واعتقال 29 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخران جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved