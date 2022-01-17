التجارة الداخلية تتخذ إجراءات لتخفيض سعر الفروج

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تخصيص رقم هاتفي للتواصل مع المربين الراغبين ببيع الفروج إلى السورية للتجارة وذلك بهدف منع خسارة المربين وتقديم فروج أقل سعراً للمواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن لمربي الفروج في جميع المحافظات الاتصال على الرقم 0115161189 ليجري بعدها التواصل معهم من قبل فرع السورية للتجارة المعني.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن أسعار الدواجن في المرحلة الحالية إلى انخفاض وقرار شرائها يهدف إلى منع خسارة المربين ليجري في المرحلة القادمة طرحها في صالات السورية للتجارة بأسعار أقل للمواطنين ولا سيما في شهر رمضان وعيد الفطر وبالتالي تحقيق التدخل الإيجابي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية خصصت الرقم ذاته لمزارعي الحمضيات في اللاذقية وطرطوس الراغبين ببيع محصولهم للسورية للتجارة الذين لم تتواصل معهم الوحدات الزراعية.

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