الاقتصاد الصيني حقق نمواً مستقراً خلال العام الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً مستقراً في عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار وباء كورونا والبيئة الخارجية المعقدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة الوطنية للإحصاء قولها اليوم في بيان “إن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 1ر8 بالمئة على أساس سنوي إلى 114.37 تريليون يوان أي ما يعادل نحو 18 تريليون دولار أمريكي العام الماضي وإن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل فوق ستة بالمئة”.

وأشارت البيانات إلى أنه وخلال الربع الأخير من عام 2021 توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة أربعة بالمئة على أساس سنوي كما شهدت مبيعات التجزئة انتعاشاً ملحوظاً حيث قفزت بنسبة 12.5 بالمئة على أساس سنوي وسجلت استثمارات الأصول الثابتة نمواً مستقراً بنسبة 4.9 بالمئة بينما زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 9.6 بالمئة عن العام الأسبق.

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